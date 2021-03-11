مسيحيون للرئيس بارزاني: البابا وجد فيك أبا لكل مكونات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه المطران بشار متى وردة والمطران نثنائيل نزار سمعان الشكر الى الرئيس مسعود بارزاني لاستقباله الحار لبابا الفاتيكان خلال زيارته الى اقليم كوردستان، فيما أكدا ان البابا وجد الرئيس بارزاني مدافعا عن كافة مكونات اقليم كوردستان.

وجاء في نص الرسالة "فرحتنا كانت كبيرة وأنتم تستقبلون راعي الكنيسة الكاثوليكية في العالم قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس في أربيل".

واكدت الرسالة ان "بابا الفاتيكان رأى في الرئيس بارزاني الاب لشعب كوردستان بكل اطيافه ومكوناته من دون تمييز".

واجرى البابا فرنسيس زيارة تاريخية الى العراق واقليم كوردستان في 5-8 من شهر آذار الجاري، ووسط مراسم مهيبة، زار البابا أربيل واستقبله كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

واختتم البابا جولته الملحمية بإقامة أكبر قداس ديني في ملعب فرانسو حريري بأربيل.

سوار احمد