بـ"تنسيق كبير" مع البيشمركة.. إعلان حصيلة عملية "الأسد المتأهب" في مخمور

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأربعاء عن حصيلة عملية "الأسد المتأهب" العسكرية التي استهدفت خلايا داعش في محيط مخمور.

وقال الجهاز في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه "مُنذ الـ9 من آذار انطلقت عملية (الأسد المتأهب) في سلسلة جبال مخمور جنوب شرق مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية، حيثُ باشر جهاز مُكافحة الإرهاب بهذه العملية بعزمٍ عالٍ وجُهد استخباري وعملياتي كان الأول من نوعه".

وأضاف أن "هذه العملية شهدت أسلوباً تكتيكياً مُتقدماً من خلال نشر مفارز قناصين على مسافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والمضافات في المناطق الشاهقة من جبال مخمور والتي لا يُمكن الوصول أليها بالعجلات العسكرية والذي مكن بقايا داعـش من التخفي عن أنظار الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي والتحالُف الدولي اشتركوا لـ"إسناد رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من خلال توجيه 312 ضربة جوية، فلعبت هذه الضربات دوراً مهماً من خلال تدمير 120 كهفاً وموقعاً تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم مما أجبرهم على أن يكونوا لُقمة سائغة لقناصي جهاز مُكافحة الإرهاب".

وجاء في البيان "استمرت عملية الأسد المُتأهب 14 يوماً قُتل فيها 27 إرهابياً من عصابات داعـش تم رصد قتلهم بشكل مُباشر فيما لم يتسنى معرفة عدد القتلى الذين طُمرت جُثثهم تحت الصخور الجبيلة".

وقال البيان إن العملية "شهدت تنسيقاً كبيراً بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب والقوات الأمنية والبيشمركة".