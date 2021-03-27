الوفيات تتصاعد.. سجن الحوت يبتلع نزيلاً آخر والموت يلاحق آخرين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية السبت بـ"تصاعد تدريجي" في أعداد الوفيات بسجن الناصرية المركزي المعروف محلياً بـ"سجن الحوت".

ويبلع عدد المسجونين في سجن الحوت ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، في وقت تشكو فيه منظمات إنسانية من إهمال مزمن في توفير الرعايا الصحية.

وقالت المصادر المحلية لكوردستان 24، إن أحد نزلاء سجن الناصرية المركزي توفي بسبب "وعكة وعارض صحي". ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النزيل، البالغ من العمر 32 عاماً، كان يواجه حكماً بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب وهو من أهالي محافظة البصرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أُعلن عن وفاة نزيل يبلغ من العمر 26 عاماً، محكوم بالإعدام بتهمة القتل العمد "بسبب عارض صحي".

وفي شباط فبراير 2021، توفي نزيلان في السجن ذاته. وفي الشهر الذي سبقه أعلنت السلطات المحلية في الناصرية عن وفاة أحد السجناء.

ونفذت السلطات العراقية منذ مطلع العام الجاري عدداً من أحكام الإعدام بحق مدانين بقضايا تتعلق بالإرهاب وجرائم جنائية في سجن الحوت.