الكاظمي يهاتف السيسي للتعازي بـ"الحادث الأليم" في سوهاج

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي بحادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج وسط مصر.

ولقي ما لا يقل عن 32 شخصاً حتفهم وأصيب 165 آخرون عندما اصطدم القطاران في وسط مصر التي تملك واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

وأفاد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن "الكاظمي عبّر خلال الاتصال عن عميق حزنه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر الشقيقة، بالحادث الأليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين".

وبات وقوع حوادث تؤدي إلى سقوط ضحايا أمراً شائعاً في مصر، إذ لا يزال المصريون يشكون طويلاً من أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في فرض الإجراءات الأساسية لضمان السلامة.

وسبق أن قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه لأسر الضحايا في بيان نشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال "من تسبب في هذا الحادث الأليم" سيلقى عقابه.

وفي أسوأ حادث وقع في مصر، التهم حريق سبع عربات في قطار مكتظ بالركاب في 2002 مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصاً.