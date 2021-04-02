واشنطن: امريكا تدعم علاقات قوية بين اربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الجمعة ان الولايات المتحدة تدعم علاقات قوية بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس في مؤتمر صحفي، ان "العلاقات القوية بين اربيل وبغداد تصب في صالح الولايات المتحدة".

واضاف برايس "وهي لصالح الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ايضا".

وعن الحوار الاستراتيجي بين امريكا والعراق قال برايس ان "هناك قواسم مشتركة استراتيجية بين امريكا والعراق، والحوار حول هذه العلاقات لمصلحة الجانبين".

ويأتي هذا بعد يومين من اقرار البرلمان العراقي موازنة 2021 البالغة قيمتها نحو 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار).

وصوّت البرلمان من بين بنود الموازنة على حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67 بالمئة، بعد خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

ورحب رئيس الاقليم ورئيس حكومة الاقليم والرئيس مسعود بارزاني باقرار الميزانية آملين أن يكون الاقرار بداية لحل كافة الخلافات العالقة بين اربيل وبغداد.

سوار احمد