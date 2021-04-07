الدولار بسعر جديد.. والذهب يراوح مكانه في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً، في الوقت الذي لا يزال فيه سعر الذهب يراوح مكانه في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147200 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 200700 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار
دينار أردني واحد = 2700 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 408000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 306000 دينار