الدولار بسعر جديد.. والذهب يراوح مكانه في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً، في الوقت الذي لا يزال فيه سعر الذهب يراوح مكانه في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147200 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 200700 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار

دينار أردني واحد = 2700 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 408000 دينار

مثقال عيار 21 = 360000 دينار

مثقال عيار 18 = 306000 دينار