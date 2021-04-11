الرئيس بارزاني وابو الغيط يتباحثان تحديات العملية السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني والامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط اليوم الأحد، التحديات التي تواجه العملية السياسية العراقية.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لأحمد ابو الغيط والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان التحديات التي تسبق العملية السياسية العراقية واهمية التكاتف وضرورة تأكيد مبدأ الشراكة في العراق.

وعبر ابو الغيط عن أمله ان يبتعد العراق عن السيطرة الخارجية وأن يركز على اهمية العلاقة مع الدول العربية، كما تم تناول التهديدات الارهابية التي تهدد امن العراق واستقراره.

وتاتي زيارة الأمين العام للجامعة العربية الى اقليم كوردستان، في اطار جولة قام بها ابو الغيط الى العراق والتي تشمل إقليم كوردستان.

والتقى ابو الغيط مع مسؤولين عراقيين في بغداد قبل أن يتوجه اليوم الاحد إلى أربيل للاجتماع مع كبار المسؤولين في الإقليم.

وتاتي زيارة ابو الغيط الى العراق، بعد زيارتين قاما بها رئيس الوزراء العراقي الى السعودية والإمارات وذلك بهدف خلق حالة تقارب عربي.

سوار احمد