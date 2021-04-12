داخلية كوردستان تصدر قرارات لمواجهة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، قرارات جديدة بخصوص مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة ان الدراسة ستستمر عبر البث الالكتروني للصفوف من الاول الاساسي وحتى الحادي عشر اما الثاني عشر الاعدادي فسيكون عبر الحضور وذلك بمراعاة الاجراءات الصحية.

واشار البيان الى ان العملية الامتحانية ستستمر في الجامعات التي تؤدي الامتحانات فيما تكون بطريقة الأون لاين لكافة مناهج الدراسة الباقية.

وبحسب البيان فإن وزارة الداخلية سمحت بفتح دور العبادة، المساجد والكنائس وغيرها والصلاة فيها مع مراعاة الاجراءات الصحية، لكن يمنع الإفطار الجماعي داخل وخارج المساجد.

ويستمر اغلاق قاعات المناسبات الدينية والاجتماعية وغيرها والحفلات، كما يستمر منع زيارة المقابر واحياء مجالس العزاء سواء في البيوت او المساجد، وتم تفويض الشرطة ومختاري الاحياء لتغريم كل المخالفين للتعليمات بمبلغ مليون دينار عراقي.

كما يستمر اغلاق صالات السينما والاسواق الكبيرة والمولات في كافة مناطق الاقليم.

وتقوم الكافتيريات بخدمة الزبائن في الحدائق اما الكافيتيرات التي لا حدائق فيها فينبغي ان تحدد اعداد الزبائن وتقوم بفتح النوافذ والابواب بشكل مستمر.

يمنع منعا باتا تقديم النرجيلة في الصالات والمطاعم وكل محل مخالف يتم اغلاقه لمدة شهر مع غرامة مالية بقيمة 5 مليون دينار.

يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى الأسواق الكبيرة والمحال والمولات دون ارتداء الكمامة وذلك تحت طائلة تغريم صاحب المكان بمليون دينار واغلاق المحل لمدة عشرة ايام.

كل مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة يتم تغريمه بمبلغ 20 الف دينار.

يجب ان يلتزم سائقو المركبات الخاصة والعامة بارتداء الكمامات وكذلك الركاب وكل مخالف يتم تغريمه بمبلغ 20 الف دينار.

استمرار تعليق التنقل بين اقليم كوردستان والمحافظات العراقية مع استثناء الدبلوماسيين والمنظمات والوفود الرسمية والمرضى الذين بحاجة للعلاج وكذلك التجار ومنتجاتهم فيما يستمر العمل التجاري بين الاقليم والمحافظات العراقية.

ينبغي على موظفي كافة مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بارتداء الكمامات والتقيد بالاجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والتغريم بمبلغ 150 الف دينار لكل مخالفة.

سوار احمد