مسرور بارزاني يؤكد دعمه لحرية الصحافة ويدعو لتزويد الصحفيين بمعلومات دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين رحمن غريب.

وخلال اللقاء، جدد رئيس الحكومة دعمه لحرية الصحافة والإعلام بشتى السبل، كما دعا المؤسسات الحكومية إلى تسهيل عمل الصحفيين وتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات وبيانات دقيقة، وهو ما يجعل وسائل الإعلام قادرة على أداء مهامها بمهنية واحترافية.

وشكر منسق مركز ميترو رئيس الحكومة على دعمه للصحفيين، وأعرب عن أمله في اتساع مساحة حرية الصحافة والإعلام لكونها شرطاً مهماً لتعزيز الديمقراطية في كوردستان.