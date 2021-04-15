الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري في هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي استهدفت مطار اربيل الدولي ومناطق أخرى.

وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، يحيى رسول عبد الله، عن الكاظمي قوله "وفي الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

واضاف ان "مثل هذه الأعمال الارهابية وفي شهر رمضان الكريم، هدفها زعزعة الاستقرار والأمان".

وتعرض مطار اربيل الدولي لهجوم عبر طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، بحسب ما اعلنت وزارة داخلية اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة ان "الانفجار لم يوقع أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

سوار احمد