اشتباكات بين قوة موالية للحكومة السورية والأمن الكوردي في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 أكرم صالح مساء الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة السورية وقوى الأمن الداخلي (الآسايش) في القامشلي.

وقال مراسلنا إن المواجهات أودت بحياة أحد منتسبي قوات الأمن الكوردية، مشيراً إلى سقوط إصابات، لكن دون أن يتسنى معرفة أعدادهم.

واندلعت الاشتباكات بعد أن هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية حاجز تفتيش تابع لقوات الأمن الكوردية في دوار الوحدة بمدينة القامشلي.

وذكر أكرم صالح أن التوتر لا يزال سائداً في "حي الطي" الذي وقعت فيه الاشتباكات، مبيناً أن أصوات إطلاق النار لا تزال تُسمع بين حين وآخر في أرجاء المنطقة.

وقوات الأمن الكوردية هي قوة تابعة للإدارة الذاتية التي أعلنت نظاماً للحكم الذاتي من جانب واحد. ولطالما تجنب الكورد الاحتكاك بالقوات التابعة للحكومة السورية.

وللحكومة السورية وجود محدود في القامشلي ولا تزال تحتفظ بـ"مربع أمني" يمثل المركز الرئيسي لقوات الحكومة السورية في المدينة.