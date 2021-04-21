القنصل اليوناني باربيل: اقليم كوردستان عامل استقرار في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 نيسان (أبريل) 2021، القنصل اليوناني الجديد في أربيل ستافروس كيريمس.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل اليوناني الجديد على تسنمه منصبه، وأعرب عن أمله بنجاحه في مهامه، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان.

وبعد أن تطرق إلى علاقة الصداقة التاريخية بين اليونان وإقليم كوردستان، أشار القنصل اليوناني العام إلى أن إقليم كوردستان يتميز بموقع مهم يشكل بدوره عامل استقرار في المنطقة، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع الإقليم في المجالات كافة.

سوار احمد