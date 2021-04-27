مقتل شخص واصابة اثنين في هجوم لعناصر داعش على اطراف خانقين

أربيل (كوردستان 24)- افاد مراسل كوردستان 24 بمقتل شخص واصابة اثنين آخرين جراء هجوم لعناصر تنظيم داعش على قرية في أطراف قضاء خانقين.

واكد مراسل كوردستان 24 في كرميان ان هجوما لعناصر داعش اسفر يوم امس الاثنين عن مقتل مختار قرية "قاية" شاكر محمود في محيط قضاء خانقين، وجرح مواطنين اثنين.

وذكر مصدر من اللواء الثالث في قوات البيشمركة لكوردستان 24 ان القوات العراقية وصلت الى المكان بعد الهجوم ونقلت القتيل والضحايا الى المستشفى فيما تمكن عناصر داعش من الفرار.

سوار احمد