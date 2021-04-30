مفوضية الانتخابات تعلن زيادة بعدد المرشحين قبل يوم من انتهاء موعد التسجيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، تسجيل زيادة سريعة في عدد المرشحين للانتخابات التشريعية المبكرة، وذلك قبل يوم من انتهاء موعد التسجيل.

وغداً الأول من أيار مايو هو الموعد النهائي لتسجيل المرشحين لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في بيان، إنه تم تسجيل 1116 مرشحاً حتى يوم الأربعاء، بزيادة بلغت 269 متنافساً في الانتخابات خلال أقل من أسبوع.

وسبق للمفوضية الإعلان الأحد الماضي أن عدد المرشحين وصل إلى 847 مرشحاً.

وأوضحت غلاي أن سجلات المرشحين ستغلق في الأول من أيار مايو المقبل، وقالت "لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد التسجيل، لالتزام المفوضية بجدول عملياتي".

ومن المفترض أن تستغل المفوضية الأشهر الخمسة المتبقية قبل الانتخابات، لإكمال جميع الإجراءات الفنية التي تتطلبها العملية الانتخابية.