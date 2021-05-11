دائرة الإعلام والمعلومات: غداً دوام رسمي في دوائر إقليم كوردستان كافة

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان إن يوم غد الأربعاء، دوام رسمي في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأصدرت دائرة الإعلام والمعلومات توضيحها بعد أن تعذرت رؤية هلال شوال ليكون الأربعاء متمماً لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نتقدم بأحر التهاني إلى مواطني ومسلمي كوردستان خاصة والعراق والعالم عموماً".

وجاء في البيان "نسترعي انتباه المواطنين الأحبة بأن يوم غد الأربعاء سيكون دواماً رسمياً في جميع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، وستكون العطلة يوم الهميس أول أيام العيد".

وأشار البيان إلى أن الدوام الرسمي سيبدأ الأحد المقبل 16 من الشهر الجاري.