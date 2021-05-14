الكاظمي: تصدينا للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان القوات العراقية تصدت للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون.

وجاء ذلك يوم الخميس، خلال كلمة للكاظمي بمناسبة عيد الفطر، استعرض فيها الانجازات التي تحققت خلال عام من تكليفه رئيسا للحكومة.

واكد الكاظمي في كلمته ان حكومته عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، كما حققت خطواتٍ متقدمةً لخروج ما تبقى من القوات القتالية للتحالف الدولي.

وقال الكاظمي ان "الحكومة عززت خلال العام الماضي سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الإرهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة".

واكد ان القوات العراقية "حققت تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي. نجحنا بقتل الإرهابي الذي يُسمي نفسه والي العراق ونائب الخليفة المكنى أبو ياسر العيساوي، وقتل نائب والي داعش في العراق، ومنسق داعش لعمليات سورية والعراق".

واشار الكاظمي الى ان حكومته تعتزم "تجفيف منابع الإرهاب وتكريس الاستقرار من خلال سلسلة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله".

وأوضح الكاظمي أنه "خلال العام الماضي أيضاً، تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية، ولدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة بالسنوات الماضية ومنفذي عمليات الاغتيال، فضلا عن عصابات المخدرات والأسلحة".

ومنح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة الكاظمي في السابع من مايو/ أيار 2020، لتدير المرحلة المؤقتة لحين موعد الانتخابات المبكرة، التي حُدِّد لها موعد في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

سوار احمد