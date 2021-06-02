وفد كوردستان المفاوض يجتمع مع التيار الصدري في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني اليوم الاربعاء، مع وفد رفيع من التيار الصدري برئاسة نصار الربيعي وعدد من قيادات التيار في بغداد.

واكد قوباد طالباني خلال اللقاء ان "مشاكل بغداد هي مشاكل كوردستان وبالعكس تماما فإن مشاكل الاقليم تخص بغداد أيضا لذا ينبغي العمل لحل مشكلات الاقليم والحكومة الاتحادية معا".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتركزت المحادثات حول ملف الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، بالإضافة إلى نيل حصة الإقليم في مشروع الموازنة الذي أقر في وقت سابق من قبل مجلس النواب العراقي.

وبدأ الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان زيارة جديدة إلى بغداد يوم الأحد لاستئناف المباحثات إزاء القضايا المالية العالقة مع الحكومة الاتحادية.

ومنذ إقرار الموازنة العامة لسنة 2021، لم يتلق إقليم كوردستان ديناراً واحداً من الحكومة الاتحادية، وهو ما دفع برلمان الإقليم لاتهام بغداد بعدم الإيفاء بما عليها من التزامات رغم تأكيد أربيل التزامها بالقانون.

سوار احمد