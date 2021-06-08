الصين تسابق الزمن للبدء ببناء "المدينة السعيدة" في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعربت شركة (بكين) للإنشاءات الهندسية المحدودة الثلاثاء عن أملها في الشروع بتنفيذ مشروع هابي ستي (المدينة السعيدة) في أربيل بأقرب وقت ممكن.

وتسعى الصين إلى توسيع استثماراتها في أربيل من خلال بناء مركز للتسوق وسوق عصري ضمن مدينة سياحية تضم بحيرة اصطناعية ومرافق أخرى.

ووُضع الحجر الأساس للمشروع في مطلع العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات دولار.

وقال مدير شركة (بكين) لي يو هوا في تصريح لكوردستان 24 "نأمل أن يتم الشروع في بناء المدينة السعيدة بأربيل في المستقبل القريب".

ويوفر المشروع أن يوفر نحو ثمانية آلاف فرص عمل للعمال المحليين.

وأضاف لي يو هوا أن المشروع الاستثماري "كبير جداً" ويتضمن مرافق سياحية وتجارية ضخمة وحديقة كبيرة ومرآب كبير ومركز للتسوق ومسرح وفيلات ومباني ومدارس وفنادق ومستشفيات.

وتابع "نسعى لبدء العمل في أقرب وقت ممكن، ونحتاج إلى 8 آلاف عامل محلي".

ووفقاً للخطة المقدمة إلى المديرية العامة للاستثمار في أربيل، سيتم تنفيذ مشروع "المدينة السعيدة" في غضون خمس سنوات بعد إرساء الحجر الأساس له.

ويعد مشروع هابي ستي (المدينة السعيدة) من أكبر المشاريع الاستثمارية الصينية في أربيل ومن المقرر أن يقام على مساحة تقدر بألفي دونم.

وبحسب مديرية الاستثمار في أربيل أن المستثمر الصيني الذي يملك مشروع "المدينة السعيدة" في أربيل سبق أن نفذ مشروعاً مماثلاً في ماليزيا.

وكان إقليم كوردستان قد أعلن، في أكثر من مناسبة، عن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب لإنشاء مشاريع إستراتيجية تصب في المصلحة العامة.