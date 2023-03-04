صحة وبیئة

أربيل تعلن نجاح خططها لمنع السيول والفيضانات

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کوردستان أربيل مجاري

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب محافظ أربيل هيمن قادر اليوم السبت عن نجاح الخطط الموضوع لمنع حدوث سيول وفيضانات خلال الشتاء الفائت.

ونقل موقع حكومة إقليم كوردستان عن قادر قوله إن حدوث الفيضانات يرجع بالدرجة الأساس إلى التغير المناخي، ولا سيّما مع طول الأمطار الغزيرة في وقت قصير جداً.

وأضاف أن السلطات المختصة في أربيل عملت على "معالجة التجاوزات على مجاري تصريف المياه، مع تنظيف الممرات وأسفل الجسور والمجسرات والقناطر في محيط المدينة، وذلك بمتابعة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية".

تابع "كان هطول الأمطار منخفضاً هذا الموسم، لكن لم يحصل أي تجمع للمياه، ولم تحدث أي فيضانات في المناطق التي حدثت فيها في السنوات الماضية".

 

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