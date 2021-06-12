أمن

في كركوك.. الحشد الشعبي يختطف مدنياً بعد إدلائه بـ"رأي افتراضي"

جرت عملية الاختطاف في حي القادسية الثانية بعد أن اقتحمت سيارتان ترفعان شعار منظمة بدر الشارع الذي يسكن فيه المدني، حسبما أفادت الشرطة
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للحشد الشعبي مقار عديدة في كركوك - صورة إرشيفية
للحشد الشعبي مقار عديدة في كركوك - صورة إرشيفية
کوردستان كركوك الحشد الشعبي وسائل التواصل الاجتماعي

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر في الشرطة المحلية السبت إن عدداً من مسلحي منظمة بدر التابعة للحشد الشعبي اختطفوا مدنياً في إحدى الضواحي الشرقية لمدينة كركوك.

وجرت عملية الاختطاف في حي القادسية بعد أن اقتحمت سيارتان ترفعان شعار منظمة بدر الشارع الذي يسكن فيه المدني، حسبما أفادت الشرطة.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن حادث الخطف وقع الليلة الماضية بواسطة مسلحين يستقلون ما لا يقل عن سيارتين تابعتين لمنظمة بدر، التي تعد واحدة من أبرز فصائل الحشد الشعبي.

وأضاف المصدر، أن الشرطة توجهت على الفور إلى محل الحادث في أعقاب تلقيها بلاغ الاختطاف، مشيراً إلى أن المفرزة لاحقت الخاطفين ثم تبعتهم ورصدت دخول السيارتين اللتين تقلان المسلحين والمختطف إلى أحد مقار الحشد الشعبي في مطار كركوك.

ولفت المصدر إلى أن مسؤولي الحشد الشعبي أعلنوا أن "الشاب اُعتقل بسبب انتقاده الحشد الشعبي على وسائل التواصل الاجتماعي".

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل، ولا يعرف بعد مصير المختطف.

 

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