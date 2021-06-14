الذهب يهوي مع ارتفاع جديد للدولار في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الذهب الاثنين انخفاضاً جديداً مع ارتفاع طفيف لسعر صرف الدولار أمام الدينار في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان اليوم
100 دولار = 150300 دينار
100 يورو = 182000 دينار
100 جنيه إسترليني = 211000 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار
دينار أردني واحد = 2120 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 449000 دينار
مثقال عيار 21 = 393000 دينار
مثقال عيار 18 = 337000 دينار