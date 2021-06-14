الذهب يهوي مع ارتفاع جديد للدولار في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الذهب الاثنين انخفاضاً جديداً مع ارتفاع طفيف لسعر صرف الدولار أمام الدينار في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان اليوم

100 دولار = 150300 دينار

100 يورو = 182000 دينار

100 جنيه إسترليني = 211000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6400 دينار

دينار أردني واحد = 2120 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 449000 دينار

مثقال عيار 21 = 393000 دينار

مثقال عيار 18 = 337000 دينار