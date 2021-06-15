صحة وبیئة

صحة كوردستان تصدر قرارين بخصوص دخول الوافدين الى الاقليم

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مطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي
کوردستان وزارة الصحة كورونا المعابر الحدودية المطارات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، قرارين بخصوص الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما يخص الوافدين الى الاقليم عبر  المعابر الحدودية والمطارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة آسو حويزي، في بيان ان "كل شخص أجرى فحصاً مختبرياً لفيروس كورونا قبل 48 ساعة، ويمتلك وثيقة للفحص، فإنه لا يحتاج لإجراء الفحص مرة أخرى عند دخوله أراضي الاقليم".

وأشار حويزي الى ان كل شخص يمتلك شهادة تثبت أنه تلقى جرعتين من اللقاح، لا يخضع للفحص مرة أخرى عند دخوله أراضي اقليم كوردستان، سواء عبر المطارات أو المنافذ الحدودية الأخرى.

واتخذ اقليم كوردستان منذ بدء تفشي فيروس كورونا، العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهته، وخصوصا في مطاري اربيل والسليمانية والمعابر الحدودية الأخرى.

سوار احمد

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