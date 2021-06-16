الرئيس بارزاني والتحالف الدولي يشيدان بمساعي إنشاء قوة مشتركة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس مسعود بارزاني ونائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا بيل ريتشارد الأربعاء بخطوات تشكيل قوة مشتركة بين أربيل وبغداد تتولى حماية المناطق التي تشهد تصاعداً في هجمات داعش بسبب الفراغ الأمني الذي يستغله التنظيم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس بارزاني مع بيل ريتشارد والوفد المرافق له.

وذكر مقر البارزاني على صفحته الرسمية في فيسبوك أن "بيل ريتشارد أعرب عن تعازيه للرئيس بارزاني وأهالي كوردستان باستشهاد كوكبة من رجال البيشمركة في جبل متين، متمنياً الشفاء للمصابين".

وفي الاجتماع ذاته، سلط نائب القائد العام لقوات التحالف الضوء على الوضع الميداني في جهود التحالف لمواجهة إرهابيي داعش في العراق وسوريا.

وأشاد الاجتماع بإنشاء مراكز للتنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لحماية المناطق من التهديدات الإرهابية، كما وصف خطوات تشكيل قوات مشتركة بين الجانبين بـ"المهمة والمثمرة".

هذا وبحث الاجتماع الجهود الرامية لتوحيد قوات البيشمركة وإجراء إصلاحات في مفاصلها.

وبهذا الصدد، قال نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا إن لتوحيد البيشمركة "أهمية خاصة بالنسبة لدول التحالف الدولي".