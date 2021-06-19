سیاسة

قائد القوات الإيطالية في العراق: إقليم كوردستان واحة للتعايش السلمي في المنطقة

وجّه رئيس الحكومة شكره للحكومة الإيطالية على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه الجنرال الإيطالي - صورة: KRG
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه الجنرال الإيطالي - صورة: KRG
کوردستان مسرور بارزاني كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 19 حزيران (يونيو) 2021، القائد العام للقوات الإيطالية في العراق الجنرال فرانتشيسكو برينتشيبي بمناسبة انتهاء مهامه في العراق.

ووجّه رئيس الحكومة شكره للحكومة الإيطالية على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، متمنياً للجنرال فرانتشيسكو النجاح في مهامه القادمة.

وأشار القائد العام للقوات الإيطالية في العراق إلى العلاقة الودية والتاريخية التي تجمع بين كوردستان وإيطاليا، مشيداً بإقليم كوردستان الذي أضحى ملاذاً آمناً للنازحين واللاجئين وواحة للتعايش السلمي في المنطقة.

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