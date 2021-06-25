الكاظمي: البلاد كانت مقبلة على حرب أهلية وحقنا دماء العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي إن العراق كان مقبلاً على حرب أهلية، أو حرب بين قوتين كبيرتين، مشيرا الى أنه قبل تولي تلك الحكومة لحقن دماء العراقيين.

وفي لقاء تلفزيوني يوم الخميس، قال الكاظمي ان "عمر حكومتنا عام واحد وليس سبعة عشر عاما، ومع ذلك واجهنا كافة التحديات لكي نحافظ على دماء العراقيين فالعراق كان على حافة حرب اهلية او حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة وقد جئنا بهذه الحكومة لكي نحقن دماء العراقيين".

واكد الكاظمي ان الحكومة عمدت الى اتخاذ قرارات حاسمة في سبيل إعادة مفهوم الدولة وتحقيق العدالة"مضيفا ان "العراق بحاجة الى اعادة بناء الدولة، وهذه ليست حكومة اقوال، انا لست رئيس وزراء منتخب وانما انا خادم لهذا الشعب، اتخذنا القرارات الإصلاحية لاننا نريد اصلاح بلدنا فانا امثل العراق، وبلدنا مر بظروف صعبة ويحتاج الى إعادته للوضع الطبيعي وهذا يحتاح الى إجراءات جريئة".

واشار الكاظمي الى ان الحكومة تتعرض لحملات تشكيك متواصلة، لافتا الى انه لا يهتم بل يصنع الأمل لمستقبل افضل.

وقال الكاظمي "لسنا مقتنعين بما انتجته الديمقراطية بعد العام 2003 لكننا قادرون على تصحيح الكثير من الاخطاء وما زالت لدينا فرصة ومازلنا نبحث عن ضوء في نهاية النفق. والحكومة جاءت باهداف رئيسية اولا اجراء الانتخابات وهيأت كل الظروف لاقامتها واعادة هيبة الدولة".

سوار احمد