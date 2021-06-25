حريق كبير يلتهم عشرات المحال في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- نشب حريق كبير صباح اليوم الجمعة، في مبنى "أربيل مول "، مما اسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية، وإلحاق اضرار مادية وخسائر مالية كبيرة بالمبنى.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مدير الدفاع المدني في اربيل، سركوت كارش ان "الحريق نشب الساعة 5:00 فجرا، وقد تم إخماده خلال 45 ودقيقة وذلك عبر 9 فرق إطفاء، لكنه ألحق اضرارا كبيرة بالمبنى".

وقال رئيس مجلس المحال ان الأضرار لحقت بـ 50 محلا، مشيرا الى ان اهم اسباب اندلاع الحريق هو عدم وجود نظام إخماد الحرائق.

ويضم "اربيل مول"، الذي تم إنشاؤه قبل 15 عاما، أكثر من 150 محلا تجاريا، ويقع على شارع 30 متر وسط اربيل.

سوار احمد