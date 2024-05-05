هوشيار سيويلي: زيارة رئيس الإقليم إلى إيران بداية لإعادة بناء وتعزيز العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان24)- بشأن العلاقات بين أربيل وطهران ودور إيران في حل المشاكل بين العراق وإقليم كوردستان، قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار سيويلي: إن "زيارة رئيس إقليم كوردستان والوفد المرافق له إلى طهران، مهمة في وقت يمر فيه الإقليم بوضع حساس".

وقال سيويلي، لـ كوردستان 24: إنه "لا يوجد شيء مخفي، وأن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران كانت باردة لبعض الوقت".

وقال: "لسنوات عديدة، لم يتم تسوية العلاقات على مستوى عالٍ، بين الإقليم وجمهورية إيران الإسلامية، ولم يتم تنميتها".

وكانت آخر زيارة لنيجيرفان بارزاني إلى إيران، عام 2021، عندما توجه إلى إيران لحضور مراسم أداء اليمين للرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضاف أن "الزيارة ستشمل عددا من القضايا التي تتعلق بشكل مباشر بالبلدين"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة هي بداية إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين أربيل وطهران".

وأكد أنه من المهم أن تكون لدى إيران وإقليم كوردستان علاقات طبيعية لأن لديهما مصالح سياسية واقتصادية وأمنية مشتركة.

وتابع، "إذا كان لإقليم كوردستان وإيران عدو مشترك في بغداد قبل عام 2003، فإن لديهما الآن صديق مشترك في بغداد، وبالتالي فإن تحسين العلاقات بين أربيل وطهران سيكون له تأثير إيجابي".

وأردف: "العلاقة بين أربيل وطهران ليست جديدة، لكنها علاقة تاريخية، ودعونا لا ننسى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتحت أبوابها لنا دائما".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد الى العاصمة الايرانية طهران تلبية لدعوة رسمية.

وأفاد مراسل كوردستان24، بوصول رئيس إقليم كوردستان، العاصمة الإيرانية عصر اليوم.

من جهته، أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، فوزي حريري، أن زيارة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى إيران، جاءت من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وتجديدها، مؤكداً على أهمية احترام إيران لسيادة العراق وإقليم كوردستان.

وقال حريري اليوم الأحد، لـ كوردستان24: إن "زيارة رئيس إقليم كوردستان، جاءت بناءً على دعوة رسمية من طهران، والوقت حالياً، مناسب للقيام بتلك الزيارة".

وأشار حريري إلى العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية مع إيران، وقال: "مثلما لدينا أفضل العلاقات، مع تركيا، يجب أن تكون علاقتنا مع إيران بهذا المستوى أيضاً، وفي الوقت نفسه على إيران احترام سيادة العراق وإقليم كوردستان".

وفقاً لحريري: "الهدف من زيارة رئيس إقليم كوردستان، تعزيز وتجديد العلاقات مع إيران، في كافة المجالات"، مشيراً إلى تفاؤلهم بحل المشكلات إن وجدت.

حريري أكد أيضاً: "من جانبنا لن نسمح أبداً، بوجود أي تهديد على أمن إيران أو تركيا أو سوريا، داخل كوردستان".

وتلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيران الإسلامية، يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، طهران يرافقه وفد يضم نائبي رئيس الإقليم ووزير داخلية إقليم كوردستان ورئيس ديوان الرئاسة وعدد من مسؤولي إقليم كوردستان.

وخلال الزيارة، سيجتمع رئيس إقليم كوردستان مع كبار المسؤولين في إيران ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران وبين العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة بصورة عامة.

وفي السابق، زار نيجيرفان بارزاني الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء فترة رئاسته لحكومة إقليم كوردستان، وبعد ذلك أثناء رئاسته للإقليم أيضاً.

هذا وتناولت بعض وسائل الإعلام الإيرانية زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى العاصمة الإيرانية طهران.