ألمانيا تقرر حظر أعلام حزب العمال الكوردستاني وحماس

أربيل (كوردستان 24)- أقر البرلمان الألماني حزمة تشريعية من بينها قانون يحظر نشر أعلام المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي "إرهابية"، بما في ذلك حزب العمال الكوردستاني الذي يقاتل الدولة التركية وحركة (حماس) المهيمنة على قطاع غزة.

وفي وقت متأخر الخميس، اعتمد البوندستاغ مجموعة من النصوص التي تتعلق بالأمن طرحتها حكومة أنغيلا ميركل. ويفترض أن يُقر البوندسرات (مجلس الشيوخ) هذا النص أيضاً.

وبحسب شبكة تلفزيون دويتشه فيله كان يتعين في بادئ الأمر أن يتم حظر حركة أو جمعية أولا حتى يمكن تجريم استخدام رموزها، لكن صار كافيا الآن وضع المنظمة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل حماس أو حزب العمال الكوردستاني.

وينص أحد هذه النصوص على حظر أعلام المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حركة حماس أو حزب العمال الكوردستاني. فحتى تاريخه، كانت تحظر فقط رايات المنظمات المحظورة في ألمانيا.

ويحظر بند تشريعي آخر نشر "قوائم الأعداء" في المنتديات المتطرفة والتي تتضمن غالباً بيانات شخصية. وسيعاقب نشر هذه "القوائم" من الآن فصاعداً بالسجن ثلاث سنوات.

كما سيُعاقب بشدة التحريض على كراهية اليهود والمسلمين وكذلك ضد المثليين والمعوقين. وحتى تاريخه، لم تكن الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني تعد تحريضاً على الكراهية إذا لم تُنشر على الملأ. وقد سد القانون هذه الثغرة.