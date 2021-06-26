صحة وبیئة

موجة وبائية ثالثة تعصف بالعراق مع تخطي "مؤشر الضحايا" عتبة جديدة

سجل العراق ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بالوباء، وبات المعدل يقترب إلى حد ما من الإحصاءات المسجلة في الصيف الماضي
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لا يزال العراق يعاني من عدم التزام الكثير من السكان بالإرشادات الصحية ومنها ارتداء الكمامات - تصوير: فرانس برس
لا يزال العراق يعاني من عدم التزام الكثير من السكان بالإرشادات الصحية ومنها ارتداء الكمامات - تصوير: فرانس برس
العراق العراق موجة وبائية فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية السبت دخول البلاد في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، وقالت إنها "أشدّ فتكاً" من الموجتين السابقتين.

وفي الأيام القليلة الماضية، سجل العراق ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الإصابات بالوباء، وبات المعدل يقترب إلى حد ما من الإحصاءات المسجلة في الصيف الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر قوله "الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية".

ولا يزال العراق يعاني من عدم التزام الكثير من السكان بالإرشادات الصحية ومنها ارتداء الكمامات، كذلك يواجه تعثراً في حملات التطعيم باللقاحات المضادة للوباء.

وقال البدر إن مواجهة الموجة الوبائية الثالثة تتطلب "التركيز على طرق الوقاية وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني فضلاً عن التلقيح".

وبدأت وزارة الصحة بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات، بحسب المتحدث.

ولغاية الآن، أبلغ العراق عن مليون و300 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس منها 17033 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد العام الماضي.

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