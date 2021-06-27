"عدّاد الوفيات" لا يتوقف.. كورونا يحصد المزيد في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان الأحد تسجيل ثماني وفيات لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بعموم الإقليم.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 511 إصابة مؤكدة بالوباء في جميع المناطق والمحافظات.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 183 ألفاً و580 إصابة منها 4458 وفاة.

ومع تعافي 456 مصاباً بالوباء في الساعات الماضية، يكون العدد الكلي لحالات الشفاء قد بلغ أكثر من 172 ألفاً لغاية الآن، بحسب تقرير الصحة.

يأتي هذا في وقت قالت فيه السلطات الصحية الاتحادية إن العراق قد دخل بالفعل في موجة وبائية ثالثة "أشد فتكاً" من الموجتين السابقتين.

وأعلنت السلطات العراقية عن 30 وفاة و4468 إصابة مؤكدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من مليون 300 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف إصابة.

وذكرت وزارة الصحة أن نحو 850 ألف مواطن تلقوا اللقاح المضاد للوباء في عموم البلاد البالغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة.