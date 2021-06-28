كورونا يخطف المزيد ويصيب 761 شخصاً في 24 ساعة بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الاثنين تسجيل سبع وفيات لأشخاص مصابين بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم الإقليم.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 761 إصابة مؤكدة بالوباء في جميع المناطق والمحافظات.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 184 ألفاً و341 إصابة منها 4465 وفاة وسط تحذير السلطات الصحية من ارتفاع المعدل.

ومع تعافي 562 مصاباً بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، يكون العدد الكلي لحالات الشفاء قد بلغ أكثر من 172 ألفاً لغاية الآن.

وتلقى نحو 150 ألف مواطن اللقاح المضاد للوباء من بين العدد الكلي للسكان في إقليم كوردستان والبالغ أكثر من ستة ملايين نسمة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 6346 إصابة جديدة بالفيروس في عموم العراق لتكون بذلك أعلى يسجلها العراق منذ أن أعلن دخوله في موجة ثالثة "أشد فتكاً" من الموجتين السابقتين ولا سيما في الصيف الماضي.

وكثيراً ما تشكو السلطات الصحية من عدم امتثال السكان للتدابير الوقائية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد البدني وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة.