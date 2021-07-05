بورصة أربيل.. الدولار يهبط مجدداً والذهب يراوح مكانه
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين هبوطاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما لا يزال الذهب يراوح مكانه في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147250 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2050 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000 دينار