اقتصاد

بورصة أربيل.. الدولار يهبط مجدداً والذهب يراوح مكانه

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان اقتصاد كوردستان سعر الدولار سعر الذهب بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين هبوطاً جديداً أمام العملة المحلية، فيما لا يزال الذهب يراوح مكانه في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147250 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار

 

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