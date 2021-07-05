بعد "عطل تقني".. إيران تعيد تشغيل محطة بوشهر النووية

أربيل (كوردستان 24)- استأنفت إيران العمل في بوشهر، محطتها الوحيدة للطاقة النووية، وأعيد ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية بعد توقف لأسبوعين عزته السلطات الى "عطل تقني".

وتأتي عودة العمل في المحطة الواقعة في جنوب البلاد، في ظل انقطاعات متكررة ومتزايدة في التيار الكهربائي في مناطق عدة في البلاد منها طهران.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية التي تشرف على محطة بوشهر، أعلنت ليل 20 حزيران يونيو توقفها عن العمل "بضعة أيام" لأسباب يعتقد أنها مرتبطة بأعمال صيانة دورية، قدمت السلطات تفسيرات متباينة بشأنها.

وليل الأحد الإثنين، نقلت وكالة الأنباء "إسنا" عن محمود جعفري رئيس المحطة ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أن العطل "تم إصلاحه بفضل جهود خبراء والعاملين في المحطة".

وأضاف أنه أُعيد ربط بوشهر بشبكة الكهرباء الوطنية و"تم استئناف إنتاج الطاقة اعتبارا من الأحد بعد ضمان سلامة تشغيل المحطة".

وكانت المنظمة الإيرانية أعلنت قبل أسبوعين وقف المحطة عن العمل موقتا بسبب ما قالت إنه "عطل فني".

وبنت روسيا محطة بوشهر الواقعة على سواحل الخليج، وتسلمتها إيران رسميا في 2013 بعد أعوام من التأخير. وفي 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين فيها، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط.

وتشير التقديرات الى أن إنجازهما سيتطلب عشرة أعوام، بحسب وكالة فرانس برس.

ويأتي استئناف العمل بالمحطة في وقت تشهد مدن عدة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال النهار والليل مع تزايد الطلب.