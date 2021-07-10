"دعمنا سيستمر".. التحالف الدولي يقطع تعهدات جديدة لتحويل البيشمركة لـ"قوة محترفة"

أربيل (كوردستان 24)- كشف قائد في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن التعاون مع قوات البيشمركة سيستمر بالإسناد والمساعدات لحين تحويلها إلى "قوة محترفة"، وأعرب عن سعادته للمساعي الحثيثة لتوحيد القوات الكوردية تحت مظلة وزارة البيشمركة.

وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2018، أعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروعاً كبيراً لإعادة تأهيل البيشمركة في إطار برنامج إصلاحي شامل بالتنسيق مع الحكومة.

ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد البيشمركة مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان. ولا تزال البيشمركة تتلقى تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي منذ انطلاق الحرب على داعش عام 2014.

وقال القائد العسكري في مركز التنسيق المشترك للتحالف الدولي الكولونيل ديف وليامز في مقابلة مع كوردستان 24 "تعاوننا مع البيشمركة سيستمر".

وأضاف أن قوات التحالف تقدم مساعدات إلى البيشمركة تصل إلى 20 مليون دولار شهرياً، فضلاً عن توفير كل ما تحتاجه من مركبات ومستلزمات عسكرية، فضلاً عن نصف مليون دولار للطعام والمصروفات و330 مليون دولار كنفقات للنقل والوقود.

وتابع "كما سنقدم التدريب والمشورة لقوات البيشمركة لحين تحويلها إلى قوة محترفة، وعلى هذا الأساس شكّلنا فريقاً كاملاً ولدينا مركزاً للتنسيق المشترك".

وعندما سُئل عن عملية إعادة تأهيل البيشمركة، قال الكولونيل ديف وليامز إن التحركات الجارية لتوحيد القوات البيشمركة تبعث على السرور.

وقال وليامز إن القرار السياسي الذي اتخذه الحزب الديمقراطي بإعادة الوحدة 80 التابعة له، تحت مظلة وزارة البيشمركة "خطوة مهمة جداً"، وأعرب في الوقت نفسه عن أمله بأن تحذو الوحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني المسار ذاته بالقرار السياسي.

ووفق الدستور العراقي، تعد البيشمركة، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.