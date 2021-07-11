الرئيس بارزاني والقنصل الامريكي يتباحثان المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني والقنصل الامريكي العام في أربيل روبرت بالادينو، العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لبالادينو والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان الأوضاع في العراق والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.

من جهة أخرى سلط الرئيس بارزاني والمسؤول الامريكي الضوء على الانتخابات العراقية المبكرة والتي ستجري في شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل.

وشدد الجانبان على أهمية انتشار وتعزيز ثقافة التسامح الديني والتعايش كأساس لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.

ووجه الرئيس بارزاني الشكر للقنصل الامريكي المنتهية مهامه فيما تمنى التوفيق للقنصل الجديد.