اقتصاد

بورصة أربيل: الدولار يرتفع والذهب بين شد وجذب

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اسعار الدولار والذهب - صورة إرشيفية
اسعار الدولار والذهب - صورة إرشيفية
کوردستان كوردستان أسعار الذهب بورصة أربيل أسعار الدولار

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً أمام سعر صرف العملة المحلية، بينما لا يزال الذهب "المعدن الأصفر" بين شد وجذب.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148000 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 206000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2090 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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