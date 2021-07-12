بورصة أربيل: الدولار يرتفع والذهب بين شد وجذب
أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً أمام سعر صرف العملة المحلية، بينما لا يزال الذهب "المعدن الأصفر" بين شد وجذب.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 206000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2090 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار