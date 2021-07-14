"الأضاحي".. مبادرة كوردية - إماراتية مشتركة للنازحين واللاجئين بمناسبة العيد

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأربعاء مبادرة "الأضاحي" لتوزيع اللحوم على النازحين واللاجئين والفقراء في الإقليم بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود إقليم كوردستان، وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، لإغاثة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين ممن لاذوا بالإقليم منذ سنوات.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع القنصل الإماراتي في أربيل أحمد الظاهري، قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد إنه تم رصد 130 ألف دولار لتقديم الأضاحي لآلاف الأسر في الإقليم.

وأضاف أن مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ستقوم بنحر الذبائح وتوزيعها على النازحين واللاجئين وذوي الدخل المحدود بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وتابع "مستمرون من خلال الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم مثل الدعم للنازحين واللاجئين فضلاً عن سكان الإقليم من ذوي الدخل المحدود".

وقال أحمد الظاهري للصحفيين إن بلاده مستمرة في مد يد العون لجميع دول العالم، ولا سيما النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.

وأضاف أن "استضافة إقليم كوردستان العراق للاجئين والنازحين يعكس دلالات كثيرة... أولها البعد الإنساني بالإضافة إلى البعد التسامحي".

وأشار الظاهري إلى أن مشروع الأضاحي يلبي حاجات مجموعة من النازحين واللاجئين.

وأشاد الدبلوماسي الإماراتي بالقيم الإنسانية التي يتحلى بها قادة إقليم كوردستان وشعبهم الكريم.