رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بلداناً أوروبية في ضحايا كارثة الفيضانات

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة عدداً من الدول الأوروبية في ضحايا كارثة الفيضانات.

واجتاحت فيضانات كارثية مناطق عديدة في أكثر من بلد أوروبي، الأمر الذي أودى بحياة العشرات وخلّف مئات المفقودين وآلاف المشردين.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "مشاعري مع ضحايا الفيضانات الغزيرة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وأسرهم".

My thoughts are with the victims of the heavy flooding in Germany, Belgium, Luxembourg and the Netherlands and their families. The government of the Kurdistan Region of Iraq sends its sincerest condolences to all those affected.