سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بلداناً أوروبية في ضحايا كارثة الفيضانات

تعرب حكومة إقليم كوردستان العراق عن خالص تعازيها لجميع المتضررين
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني ألمانيا كوردستان فيضانات أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الجمعة عدداً من الدول الأوروبية في ضحايا كارثة الفيضانات.

واجتاحت فيضانات كارثية مناطق عديدة في أكثر من بلد أوروبي، الأمر الذي أودى بحياة العشرات وخلّف مئات المفقودين وآلاف المشردين.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "مشاعري مع ضحايا الفيضانات الغزيرة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وأسرهم".

وتابع "وتعرب حكومة إقليم كوردستان العراق عن خالص تعازيها لجميع المتضررين".

هذا ويخشى مسؤولون وقوع مزيد من الوفيات بسبب الفيضانات التي تسببت بانقطاع الاتصالات في أماكن عدة، فيما بدت أحياء بأكملها في حالة خراب بعد أن اجتاحت الأنهار بلدات وقرى في ولايات شمال الراين وستفاليا الغربية وراينلاند بالاتينات وكذلك أجزاء من بلجيكا وهولندا.

 

 

 

 

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