البيت الأبيض يعلن موعد انعقاد قمة بايدن - الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع المقبل.

وبحسب البيت الأبيض فإن اللقاء بين بايدن والكاظمي سيعقد في 26 من الشهر الجاري لتسليط الضوء على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بموجب اتفاق عام 2008 الذي ينظم انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

ونقل البيان عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي قولها إن اللقاء يناقش كذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والصحة.

وأضافت أن بايدن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع العراق في "القضايا الأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش.

ولم تشر بساكي إلى إيران التي تمارس نفوذاً في العراق من خلال علاقاتها الوثيقة مع حكومة بغداد ودعمها لجماعات شيعية مسلحة تشن هجمات على منشآت عسكرية تستضيف القوات الأمريكية.

ويُفترض أن يؤدّي الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي، حيث لا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أمريكي.

ويقول مسؤولون إن عملية انسحاب القوات الأمريكية قد تستغرق سنوات.

واستهدف نحو 50 هجوماً صاروخياً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات إلى فصائل تابعة للحشد الشعبي.

يأتي هذا في وقت حث فيه قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني الفصائل الشيعية العراقية على تصعيد الهجمات على أهداف أمريكية خلال اجتماع في بغداد عقد الأسبوع الماضي.