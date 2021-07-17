نينوى تستقبل دفعة جديدة من لاجئيها في تركيا بـ"رحلة طوعية"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية السبت إنها أعادت إلى نينوى عشرات من اللاجئين العراقيين ممن لاذوا بتركيا في السنوات الماضية.

ولجأ الآلاف من العراقيين الى الأراضي التركية والسورية وإقليم كوردستان بعد سيطرة داعش على مناطقهم. وتضاعف العدد بعد بدء معارك التحرير التي استمرت ثلاث سنوات.

وعقب إعلان الهزيمة النهائية لتنظيم داعش أواخر 2017، بدأت السلطات العراقية تعيد النازحين واللاجئين على شكل دفعات تقول إنها تتم بصورة طوعية.

وقالت وزارة الهجرة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنها أعادت 77 مواطناً عراقياً من محافظات أنقرة وأضنه وجوروم وسامسون إلى محافظة نينوى.

وأضاف أن الدفعة الجديدة تأتي ضمن خطتها لـ"تشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعياً".

وتمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد.

وهذا العدد هو أحدث دفعة من اللاجئين العراقيين العائدين الى الديار في وقت تسابق فيه الحكومة العراقية الزمن لإغلاق ملف النازحين واللاجئين.

وسبق أن أعادت الحكومة العراقية دفعات أخرى من اللاجئين في تركيا ومعظمهم كانوا من الموصل وما حولها.

كانت منظمات إنسانية دولية عبّرت عن قلقها من ألا يجد النازحون ما يأويهم في ديارهم الأصلية بعدما حولت الحرب الكثير من المساكن إلى أطلال.