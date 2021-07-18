إقليم كوردستان يستعد لاحتواء "موجة دلتا" بإجراءات وقائية مشددة

أربيل (كوردستان 24)- أوصت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لاحتواء أعنف موجات كورونا في الإقليم.

يأتي هذا بعد أن سجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 1400 إصابة مؤكدة بالوباء في قفزة قياسية غير مسبوقة منذ أشهر عديدة.

وعلى ضوء الحصيلة المرتفعة، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً أجرت خلاله تقييماً على الوضع الوبائي وحملات التطعيم باللقاحات المضادة، واقترحت بموجبه قراراً يقضي باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتوعوية والعلاجية، بحسب بيان رسمي.

وترأس الاجتماع وزير الصحة سامان البرزنجي بحضور المستشارين والمديرين العامين وممثلي منظمة الصحة العالمية وجميع مديريات الوقاية الصحية.

هذا ورفعت وزارة الصحة توصياتها للجنة العليا لمكافحة كورونا لإصدار قرارها وتشديد الإرشادات الوقائية في المؤسسات العامة والخاصة.