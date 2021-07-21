رئيس اقليم كوردستان ورئيس الوزراء اليوناني يجريان إتصالا هاتفيا

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء 21 تموز( يوليو ) 2021 اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان واليونان.

وأكد الجانبان في الاتصال رغبتهما في تقوية أواصر الصداقة والشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقدم رئيس الوزراء اليوناني اعتذاره لتأجيل زيارته المرتقبة إلى العراق وإقليم كوردستان، معربا عن رغبته في القيام بالزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

كما تحدث الجانبان عن تفشي فايروس كورونا والمستجدات الاخيرة و أوضاع العراق والمنطقة عموماً وكان عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك جانباً آخر من الاتصال الهاتفي بين الجانبين.