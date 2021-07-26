هولندا وكوردستان.. اتفاق زراعي لـ"خضار أفضل من أرض خصبة"

أربيل (كوردستان 24) - وقعت حكومة إقليم كوردستان ووزارة الخارجية الهولندية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي بين الجانبين.

ووُقعت الاتفاقية من قبل وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني والقنصل العام الهولندي في أربيل هانز اكربوم.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة في إقليم كوردستان، ولا سيما في القطاع الزراعي.

ويعوّل الجانبان على اتفاق الشراكة الزراعية في تحقيق مزيد من الازدهار للقطاع الخاص وبما يضمن توفير الآلاف من فرص العمل.

وسبق أن عينت الحكومة الهولندية ثلاثة خبراء هولنديين لمدة عام كامل للانضمام إلى المجموعة الاستشارية الهولندية الكوردية المشتركة.

وتعهدت حكومة إقليم كوردستان بتوفير التسهيلات اللازمة للمستشارين الهولنديين. اقرأ المزيد.

وقال القنصل العام الهولندي هانز أكربوم خلال مؤتمر صحفي، إنه تنقل في جميع أرجاء إقليم كوردستان وشاهد الأماكن الجميلة "الخضراء والخصبة للغاية".

وأشار إلى أن عندما يذهب إلى التسوق في أي مركز تجاري بإقليم كوردستان لا يلاحظ سوى المنتجات المستوردة بينما تنعم كوردستان بأرض خصبة.

وتابع "لماذا عليّ شراء منتجات أغلى ثمناً ولم تعد طازجة وأحياناً هي أقل جودة من بلدان أخرى؟"

وأشار إلى أنه يتعين دعم المنتجات المحلية وهي "أحدث وأرخص ومن السهل في الحصول عليها، ولهذا السبب... ندعم إقليم كوردستان لاستكشاف وتطوير قطاع الزراعة".

وختم المسؤول حديثه بالقول "لقد وقّعنا مذكرة التفاهم هذه للحصول على خضار أفضل وأرخص هنا في إقليم كوردستان يزرعها المزارعون المحليون".

واستضاف الهولنديون لغاية الآن، حفلي توقيع لبرنامج تنمية البستنة في العراق والممول من الحكومة الهولندية وذلك بحضور كبار المسؤولين الكورد.

ووضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في حزيران يونيو الماضي الحجر الأساس لمشروع إنشاء (مصنع الفلاّح) لإنتاج أصابع البطاطا في محافظة دهوك. وأقيمت المراسم بحضور السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتينار فضلاً عن دبلوماسيين هولنديين بأربيل.