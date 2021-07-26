أمن

ترجيحات بتوصل بايدن والكاظمي إلى اتفاق لإنهاء "المهمة القتالية" الأمريكية في العراق

من المرتقب أن يصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق
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العراق العراق أمريكا الجيش الأمريكي الكاظمي بايدن

أربيل (كوردستان 24)- من المرجح أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في وقت لاحق من الاثنين اتفاقاً ينهي رسمياً المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاماً على دخول القوات الأمريكية البلاد.

ووفقاً لوكالة رويترز سيجتمع بايدن والكاظمي في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما في إطار حوار إستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

ومن المرتقب أن يصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق، حسبما أفاد مسؤول كبير في إدارة بايدن نقلاً عن وكالة رويترز.

وتحتفظ واشنطن حالياً بنحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول داعش، حيث سيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وليس من المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير يذكر لأن الولايات المتحدة بدأت تركز بالفعل على تدريب القوات العراقية، وفقاً لما يقوله مسؤولون.

ويتوقع كذلك أن ترد في البيان الأمريكي العراقي تفاصيل عن عدد من الاتفاقيات غير العسكرية المتعلقة بالصحة والطاقة ومسائل أخرى.

وتخطط الولايات المتحدة لتزويد العراق بنصف مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات.

وستقدم الولايات المتحدة 5.2 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعثة للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات التي ستجرى في تشرين الأول أكتوبر في العراق.

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