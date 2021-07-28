صعود طفيف للدولار والذهب مستقر في بورصة أربيل
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء صعوداً طفيفاً أمام العملة المحلية، بينما احتفظ سعر الذهب باستقراره في بورصة أربيل.
أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147800 دينار
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17400 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 426000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار