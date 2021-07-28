صعود طفيف للدولار والذهب مستقر في بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء صعوداً طفيفاً أمام العملة المحلية، بينما احتفظ سعر الذهب باستقراره في بورصة أربيل.

أسعار الدولار والعملات في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147800 دينار

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17400 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 426000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار