مسرور بارزاني في "أربعينية الصيف": نعمل على إعادة النازحين الإيزيديين إلى سنجار

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين رسالة تهنئة إلى الإيزيديين بمناسبة حلول عيد (أربعينية الصيف).

وأعرب مسرور بارزاني في الرسالة التي أصدرها مكتبه، عن أمله بأن يحتفل الإيزيديون بهذا العيد في جو تسوده السعادة والمسرّات.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تبذل قصارى جهدها لتقديم مزيد من الخدمات إلى الإيزيديين وتعمل على إعادة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم في سنجار وما حولها.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن حكومته تعمل كذلك على إعادة إعمار المناطق الإيزيدية بالتعاون مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.

وسبق أن قرر إقليم كوردستان منح الموظفين الإيزيديين الذين يحتفلون بعيد أربعينية الصيف (جلي هافيني) عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام.