الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بحلول عيد (أربعينية الصيف)

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين رسالة تهنئة إلى الإيزيديين في كوردستان والعالم، بمناسبة حلول عيد (أربعينية الصيف).

وهنأ الرئيس بارزاني في الرسالة التي أصدرها مكتبه، المجلس الروحاني الإيزيدي وكافة الإيزيديين حول العالم، فيما أعرب عن امله أن يكون هذا العيد بداية للسعادة والمسرات ونهاية للجراح والآلام التي عانى من الإيزيديون خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته "أتمنى لكافة الأخوات والاخوة الأيزيديين أن يكون هذا العيد سببا للسلام والأمن والاستقرار لهم".

وسبق أن قرر إقليم كوردستان منح الموظفين الإيزيديين الذين يحتفلون بعيد أربعينية الصيف (جلي هافيني) عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام.