نيجيرفان بارزاني يودع ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل والسفير الفنلندي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء كلاً من فانسانت غيوم بوبو ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل، وفيسا هاككينن سفير فنلندا في العراق، واللذين زارا فخامته للوداع بعد انتهاء مهامهما.

وخلال اللقاءين، وإلى جانب توديعهما، عبر نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير لأعمالهما في إقليم كوردستان والعراق وبارك لهما، راجياً لهما النجاح في مهامهما الجديدة.

من جانبهما، شكر ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل وسفير فنلندا في العراق، نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على المساعدة والدعم اللذين تلقياه في اثناء اداء مهامهما، مشددين على التزام الاتحاد الأوروبي وفنلندا بتطوير علاقاتهما مع إقليم كوردستان.

وفي لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل، أكد نيجيرفان بارزاني على التزام إقليم كوردستان بحماية حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير وتحسين أداء المحاكم والسلطة القضائية ورأى ضرورة استفادة إقليم كوردستان من خبرات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وشغلت مناقشة تفشي فايروس كورونا والصنف المتحور المعروف بدلتا كورونا، أوضاع إقليم كوردستان، أخطار الإرهاب وتهديدات داعش، دور دول أوروبا وفنلندا في إقليم كوردستان والعراق محاور أخرى من اللقاءين.