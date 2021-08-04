مكة تحتضن ملتقى "المرجعيات العراقية" بمشاركة سنية - شيعية

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت محطة العربية التلفزيونية السعودية الأربعاء أن وفداً عراقياً يضم كبار العلماء والمرجعيات الدينية الشيعية والسنية وصل إلى المملكة للمشاركة في "ملتقى المرجعيات العراقية" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة.

وبحسب رابطة العالم الإسلامي فإن المشاركين يسعون في "المؤتمر التاريخي" إلى وحدة الصَّف والرأي، وإلى التأكيد على تعزيز الأُخوة الدينية بين السّنة والشيعة.

ولفتت الرابطة الى أن الملتقى يهدف أيضاً إلى "مواجهة الطائفية وخطاب التطرف الديني أيّاً كان مصدره ومكانه وزمانه ومبرراته".

ولم تتم الإشارة إلى أسماء المشاركين.