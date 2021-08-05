تكريت في ظلام دامس بعد تفجير 14 برج كهربائي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس،5 آب (أغسطس) 2021 عن تعرض 14 برج كهربائي لنقل الطاقة للتدميروانطفاء الكهرباء بشكل تام في محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في حديث للوكالة الرسمية العراقية، ان "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة امس وصباح اليوم في صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة ادت الى تخريبها". مضيفا ان "ذلك ادى الى انقطاع تام بالطاقة الكهربائية في المحافظة"،

ومن ناحية أخرى ناشد النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع حد للعمليات الارهابية ضد ابراج نقل الطاقة في المحافظة، وذلك بعد استهداف 14 برجاً لنقل الكهرباء الامر الذي أدى انقطاع تام للكهرباء في المحافظة. وطالب الجبارة الجهات المعنية في الحكومة العراقية الى محاسبة المتورطين باستهداف ابراج الطاقة. قائلا "صلاح الدين عاشت ليلة امس انطفاء تام للكهرباء... اين المسؤولين؟".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى ان "14 برجا لنقل الطاقة تعرضت ليلة امس وصباح اليوم في صلاح الدين، للاستهداف بعبوات ناسفة ادت الى تخريبها".